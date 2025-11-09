La Mollerussa Lan Party tanca la 18a edició amb més de 2.500 visitants, prop del doble que l'any passat
El certamen també ha acollit 540 inscrits que han optat a 5.500 euros en premis per jugar a tornejos de videojocs
Més de 2.500 persones han visitat aquest cap de setmana la 18a edició de la Mollerussa Lan Party, quasi el doble en comparació amb les xifres de l'any passat. Públic general ha acudit a la cita 'gamer' més destacada de Catalunya i una de les més importants de l'Estat per gaudir de les diferents propostes tecnològiques que s'ofereixen a la zona de jocs de lleure, com activitats de realitat mixta o simuladors de ral·li i fórmula 1.
Els visitants han compartit part de l'espai habilitat als Pavellons Firals amb els 540 inscrits al certamen i que han optat a 5.500 euros en premis per jugar a tornejos de diferents videojocs. Amb la Mollerussa Lan Party, Fira de Mollerussa tanca el calendari firal de l'any 2025.