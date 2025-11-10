Black Friday 2025: el decàleg de l’OCU per evitar enganys
La gran cita del consum arriba el 28 de novembre. L’OCU monitora ja 2.475 productes per verificar si les ofertes són reals; l’any passat només va baixar el preu del 30% dels articles
Comença novembre i ressorgeix el dubte de sempre: realment abaixaran els preus? L’experiència demostra que, durant el Black Friday, sol passar el contrari. Per aquesta raó, l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha reprès el seu seguiment diari de preus en 35 categories diferents i 61 botigues online, analitzant des de setembre més de 14.000 preus diaris. El seu objectiu és verificar si el proper 28 de novembre, data del Black Friday 2025, es registren descomptes autèntics o simplement es tracta d’ofertes ganxo aïllades.
L’històric de dades no resulta encoratjador. Durant la campanya de 2024, el 43% dels productes va incrementar el seu preu, mentre que només un 30% el va reduir, mantenint-se sense canvis el 27% restant, amb un increment mitjà del 13%. La pregunta clau és si val la pena esperar fins aquesta data. La resposta és que depèn: existeixen autèntiques oportunitats, però també abunden els falsos descomptes.
Convé destacar que l’OCU recopila diàriament milers de preus d’una mostra representativa dels productes més venuts. La mostra actual comprèn 2.475 articles de 35 categories en 61 llocs web, amb comparatives que es remunten a setembre. Aquest monitoratge permet determinar si el preu ofert durant el Black Friday representa realment el mínim del període i calcular el percentatge de productes que experimenten pujades o baixades. En conseqüència, l’anàlisi no es fonamenta en casos puntuals, sinó en tendències sòlides i comparables entre diferents campanyes.
Obligacions legals dels comerciants i drets del consumidor
La legislació de comerç minorista estableix que, en anunciar descomptes, s’ha de mostrar clarament el preu anterior al costat del rebaixat. A més, es considera "preu anterior" el més baix aplicat a productes idèntics durant els 30 dies previs. Què implica això per al consumidor? Que ha de verificar la referència de comparació: si aquesta no apareix, és motiu de desconfiança. D’allà la importància d’examinar etiquetes i fitxes de producte: primer la transparència, després l’impuls.
Decàleg per comprar amb seguretat durant el Black Friday 2025
Abans de llançar-se a comprar, convé repassar aquestes recomanacions fonamentals. Evitaran disgustos i alguna adquisició impulsiva, que tots ens coneixem.
1. Elabora una llista de necessitats i estableix un pressupost realista.
2. Compara productes i establiments; consulta comparadors abans de decidir-te.
3. Si tens dubtes sobre la "ganga", utilitza l’assessor de preus d’OCU.
4. Exigeix veure el preu original o el percentatge de rebaixa autèntic.
5. Revisa les condicions de pagament, política de canvis i devolucions de l’establiment.
6. Si es produeixen modificacions en les polítiques durant la campanya, t’ho han de notificar.
7. En compres online disposes de 14 dies per retornar sense necessitat de justificació.
8. En botigues físiques no estan obligats a canviar tret de defecte del producte.
9. Realitza les teues compres en webs fiables i conserva el tiquet o factura.
10. Els teus drets no es rebaixen: la mateixa qualitat i garantia sempre.
En resum, compra de manera reflexiva: identifica les autèntiques oportunitats i evita caure en la trampa del "tot rebaixat". La regla fonamental? Comparar significa estalviar, i els teus drets com a consumidor es mantenen íntegres independentment de les rebaixes.