Com es pot saber si una balisa V16 està homologada per la DGT?
Queden menys de dos mesos per l'entrada en vigor d'aquests dispositius obligatoris, i s'esperen compres massives abans de l'1 de gener de 2026
L'1 de gener de 2026 és la data clau per a l'entrada en vigor de les balises V16, que substituiran definitivament els tradicionals triangles d'emergència. Aquest nou dispositiu serà obligatori per a turismes, autobusos, vehicles mixtos adaptables, vehicles destinats al transport de mercaderies i conjunts de vehicles no especials. Segons les estimacions dels experts, més de 30 milions de vehicles a l'estat espanyol hauran d'incorporar aquesta nova senyalització.
La balisa V16 es convertirà en l'únic dispositiu autoritzat per senyalitzar incidències a la carretera a Espanya. "Haurem de portar-la a la guantera del nostre vehicle i, en cas d'avaria o accident, podrem activar-la en qüestió de segons, col·locant-la preferiblement al sostre del vehicle. En aquest moment, a més d'emetre el senyal lluminós d'advertència, es connectarà a la plataforma DGT 3.0 per transmetre la seva ubicació en temps real i avisar altres usuaris de la via de la situació", explica la DGT al seu lloc web. Cal recordar que no totes les balises són vàlides. A partir de 2026, només s'autoritzaran les versions connectades a la DGT 3.0. Actualment, conviuen les balises connectades, les no connectades i els triangles, però aquests dos últims elements de seguretat deixaran de ser vàlids amb l'arribada del nou any.
La previsió és que es produeixi una compra massiva d'aquests nous dispositius durant els darrers mesos de 2025. Només queden dos mesos per a la data límit i ja es pot observar com molts establiments i grans superfícies ofereixen una gran varietat d'aquests dispositius. Cal anar amb compte per no adquirir productes inadequats que no compleixin la normativa.
Com identificar una balisa V16 homologada
Per assegurar-se que s'està comprant el dispositiu correcte, la DGT ha compartit informació clau. A finals d'octubre de 2025, aquest organisme va publicar al seu perfil social de X: "No totes les balises V16 connectades que s'anuncien així compleixen la normativa. És molt important assegurar-se que un model està realment certificat consultant el llistat de dispositius homologats a la nostra web". L'organisme remarca que "només seran vàlides les V16 connectades de marques i models que han superat el procés de certificació i compleixen amb el Reglament General de Vehicles".
És essencial consultar prèviament el model escollit al llistat oficial de dispositius homologats que ofereix la DGT. Un altre detall important a tenir en compte, segons Netun Solutions, empresa pionera en el desenvolupament de balises connectades, és que a l'embalatge ha d'aparèixer el terme IoT, sinònim de connectivitat. Amb la proximitat de les festes nadalenques de 2025, és possible que aquests dispositius es converteixin en un dels regals més freqüents d'enguany.