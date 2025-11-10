Hisenda obliga els bancs a informar dels clients que gastin més d’aquesta quantitat amb la targeta
La normativa fiscal reforça el control sobre transaccions financeres mitjançant el Reial Decret 253/2025, ampliant les obligacions informatives d’entitats bancàries
L’Agència Tributària ha establert noves mesures de control fiscal a Espanya que obligaran bancs i entitats de diners electrònics a reportar informació detallada sobre els usuaris les despeses dels quals amb targeta superin els 25.000€ anuals. Aquesta exigència forma part del Reial Decret 253/2025, recentment aprovat dins de l’estratègia de lluita contra el frau fiscal i el blanqueig de capitals que intensifica la vigilància sobre les operacions econòmiques de particulars.
El llindar dels 25.000€ marca un punt inflexiu en la fiscalització de moviments financers, ja que permetrà a Hisenda identificar amb més precisió possibles fluxos sospitosos que poguessin encobrir activitats il·lícites. La normativa amplia significativament el catàleg de productes bancaris sota vigilància, incloent tota mena de comptes independentment de la seua denominació comercial, tals com comptes corrents, d’estalvi, imposicions a termini i comptes de pagament utilitzats per a transaccions quotidianes.
Segons el text legal, les entitats hauran de proporcionar informació exhaustiva sobre els titulars, incloent dades identificatives completes, saldos a 31 de desembre, el saldo mitjà de l’últim trimestre i els totals d’operacions realitzades durant l’exercici fiscal. Aquest increment en la transparència financera afectarà milions d’espanyols que utilitzin serveis bancaris regularment.
Requisits específics per a préstecs i operacions en efectiu
El decret estableix llindars concrets per a la declaració obligatòria de préstecs i moviments en efectiu. Les entitats financeres hauran d’informar de tots els saldos per préstecs i crèdits que superin els 6.000€ a data de tancament d’any. Així mateix, qualsevol moviment de fons o cobrament que superi els 3.000€ haurà de ser comunicat a l’autoritat tributària, independentment de la naturalesa de l’operació.
Control exhaustiu sobre operacions amb targetes
L’article 38 ter del Reial Decret 253/2025 mereix especial atenció, ja que obliga les entitats a presentar anualment una declaració detallada sobre totes les transaccions efectuades amb qualsevol tipus de targeta que acumuli més de 25.000€ entre càrrecs i abonaments durant un exercici fiscal. Aquesta informació inclourà el tipus de targeta utilitzada per a les operacions, la identitat completa del titular i el desglossament de tots els ingressos acreditats, incloent des de recàrregues en efectiu fins qualsevol altre tipus d’aportació econòmica.
La mesura representa un avenç significatiu en les capacitats de control fiscal de l’Agència Tributària i s’emmarca en la tendència europea de reforçar els mecanismes de supervisió de les transaccions financeres, especialment aquelles que puguin presentar riscos des del punt de vista tributari o de prevenció de blanqueig de capitals.