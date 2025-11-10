Quant costen les balises V16 obligatòries per la DGT?: el seu preu no hauria de ser menor a aquesta quantitat
L’OCU també avisa sobre la importància de verificar la connectivitat DGT 3.0 i recomana desconfiar de models per sota dels 20 euros quan falten només dos mesos per a la seua obligatorietat
A menys de dos mesos perquè les balises V16 siguin d’ús obligatori a Espanya, els conductors han d’estar alerta davant de la proliferació de dispositius al mercat. A partir de l’1 de gener de 2026, aquests aparells lluminosos seran l’únic sistema autoritzat per senyalitzar incidències a la carretera, substituint definitivament als tradicionals triangles d’emergència que exposaven als conductors al perill d’atropellament en haver de baixar del vehicle.
La Direcció General de Trànsit explica al seu web oficial que "en el moment que hàgim de senyalitzar que el nostre vehicle està immobilitzat a la carretera o al voral, l’únic que hem de fer és encendre la balisa i col·locar-la a l’exterior del vehicle (sostre) sense necessitat de sortir d’ell. Per això, és molt important que la portis sempre a mà, com per exemple en la guantera. A més, has d’assegurar-te de portar-la sempre carregada, ja bé sigui a través de bateria o de piles, segons el model de balisa". La seguretat dels conductors és el principal motiu d’aquest canvi normatiu.
Actualment, el mercat està inundat d’opcions disponibles en gasolineres, supermercats i grans superfícies, però no tots els models compliran la normativa vigent el 2026. Per ser vàlida, la balisa ha d’estar connectada a la plataforma DGT 3.0, per la qual cosa l’OCU recomana consultar el llistat oficial de dispositius autoritzats al web de la DGT abans de realitzar qualsevol compra.
Característiques tècniques imprescindibles
L’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ofereix claredat sobre les especificacions tècniques que han de complir aquests dispositius. Entre els elements fonamentals que han d’incloure, destaquen: "Homologada per la DGT 3.0, Connectivitat NB-IoT, Targeta Sim integrada (associada a un operador de telefonia) amb una durada d’almenys 12 anys, i Geolocalització". Aquestes característiques garanteixen el correcte funcionament del sistema d’emergència dins de l’ecosistema DGT 3.0.
El preu com a indicador de fiabilitat
El cost del dispositiu pot ser un factor determinant per identificar balises homologades. Segons l’OCU, "la majoria dels llums V16 homologats tenen un preu entre 40 i 50 euros. Potser en pots trobar alguna per 35 euros, però si és més barata, desconfia perquè pot ser que no compleixi els requisits". Aquesta advertència resulta crucial per evitar adquirir dispositius que no seran vàlids quan entri en vigor la normativa.
Els consumidors s’han de mantenir alerta davant d’ofertes massa econòmiques. L’OCU adverteix específicament sobre dispositius que poden semblar similars externament, però manquen de les funcionalitats requerides: "La seua aparença externa és similar a la dels llums homologats, i els anuncis poden mostrar-les com a V16, aprovada per la DGT i homologada, però en cap moment no apareixerà res dels elements claus com a connexió amb la DGT 3.0, Geolocalització, IoT, targeta SIM vàlida per a 12 anys o més. El que més t’ha de fer sospitar és un preu per sota dels 20 euros. En alguns casos, pots trobar models per preus tan baixos com 3 euros, que ni anuncien ni compleixen cap dels requisits."
És important recordar que la multa per no disposar del dispositiu adequat ascendeix a 80 euros, quantitat superior al preu mitjà d’una balisa homologada, el que fa encara més recomanable realitzar una compra informada i responsable abans que finalitzi el 2025.