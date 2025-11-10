MUNICIPIS
Sardanes, balls de gegants i el Ball de la Galop, a la festa major de Balaguer
Els actes de la festa major de Balaguer van continuar ahir amb la jornada sardanista que va acollir la final del Campionat de Catalunya a la categoria sènior. L’activitat va congregar prop de 400 sardanistes i una trentena de colles de tot el país. La guanyadora va ser la Colla Gatzara de Tarragona, que ja partia com a favorita.
Pel que fa al Campionat de la Terra Ferma les colles sardanistes de Balaguer van demostrar l’alt nivell. A la categoria infantil la colla Espiardenyes es va proclamar campiona, mentre que a la categoria gran els Verges del Miracle van aconseguir un segon lloc. A la categoria veterana el triomf va ser per a la colla Font de Valldans de Ponts. Després del campionat es va celebrar la ballada de gegants i de l’Harpia i també el tradicional Ball de la Galop, obert a tota la ciutadania.
D’altra banda, la Festa Major del Sant Crist va començar dijous amb el pregó i divendres es va celebrar l’ofrena floral dels nens al santuari, a més del concert d’Els Pets, entre d’altres, dissabte a la nit. Les festes acabaran avui dilluns amb activitats familiars com el taller Bon dia, Gegantons, a esmorzar!, sessions de cine, teatre i titelles a la Sala Mercantil i concerts de l’Orquestra Maravella al pavelló Inpacsa.