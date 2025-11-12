Anuncien ajuts de fins a 3.000 euros per treure’s el carnet de camioner o conductor d’autobús
Mesura del govern espanyol davant de la falta de professionals al sector
El Consell de Ministres ha aprovat un paquet d’ajuts econòmics de fins 3.000 euros per als qui desitgin obtenir permisos per conduir camions i autobusos, una mesura que busca pal·liar l’escassetat d’aproximadament 30.000 camioners i 4.700 conductors d’autobús que actualment afecta al sector del transport a Espanya.
El ministre Óscar Puente ha anunciat a través de la xarxa X l’aprovació del denominat "Pla Reconduce", un decret que incrementa els ajuts inicialment previstos de 2.000 euros fins els 3.000 euros per beneficiari. "Complim el compromís de fomentar la incorporació de nous conductors professionals al transport per carretera", ha declarat Puente sobre aquesta iniciativa que compta amb un pressupost total de 500.000 euros, suficient per cobrir aproximadament 166 ajuts màxims.
Els interessats en aquestes subvencions tenen fins el 12 de gener per presentar les seues sol·licituds, disposant posteriorment d’un any per obtenir el carnet subvencionat, amb possibilitat de pròrroga de sis mesos addicionals per causes justificades. Aquests ajuts seran compatibles amb altres de destinades a l’obtenció d’aquestes llicències professionals.
Sistema de prioritats a les sol·licituds
Segons ha informat el Ministeri de Transports, encara que les sol·licituds s’atendran per ordre de presentació, s’establirà un sistema de prioritats. En primer lloc, tindran preferència els qui posseeixin el títol de Tècnic en Conducció de Vehicles de Transport per Carretera. En segon lloc, es consideraran les sol·licituds d’aquells que hagin completat el primer curs de l’esmentada titulació i, finalment, s’atendrà els qui disposin del Certificat d’Aptitud Professional (CAP).
Aquesta iniciativa se suma a altres mesures que el Ministeri ha implementat en els últims anys per fer front a l’escassetat de conductors professionals, com els acords amb països com el Marroc o l’adaptació d’habilitacions professionals per facilitar l’arribada de conductors des d’altres parts d’Europa.