Cultura i art popular a l’Embogeix de les Garrigues
L’Espluga Calba serà aquest dissabte la primera parada de l’Embogeix, el festival rural de cultura popular de les Garrigues, organitzat pel consell comarcal i el Patronat del Corpus de Lleida. La iniciativa reuneix art floral, cultura popular, arts escèniques i música tradicional, i també arribarà a les localitats de Vinaixa, el dia 23, i Juncosa, el 29. Als tres municipis es portarà a terme un taller per ensenyar als veïns la confecció de catifes de flors, que tindrà com a denominador comú la representació d’un símbol de cada poble. A més, se celebraran cercaviles en què participaran agrupacions locals com els Butanyecos de Vinaixa i els Gegants i Grallers de l’Espluga Calba. També s’espera la participació d’altres comparses de gegants, així com del Grup Cultural Garrigues, entitat que dirigeix el festival. Per completar les activitats, el programa inclou espectacles de màgia i pallassos.