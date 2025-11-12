Loteria de Nadal 2025: arriba el tradicional anunci amb un dècim emmarcat d’emotivitat
La història protagonitzada per Vero i Max mostra com un bitllet premiat fa trenta anys es va convertir en un tresor familiar més valuós que els diners
El nou anunci de la Loteria de Nadal el 2025 ja està aquí, presentant una commovedora història sobre un dècim emmarcat que amaga molt més que un premi econòmic. La campanya, desenvolupada per Proximity Madrid, narra el descobriment d’un bitllet premiat que algú va decidir conservar pel seu valor sentimental, transmetent que l’emoció val més que qualsevol recompensa monetària.
David Vigil, director de l’agència publicitària, ha explicat a EFE el concepte darrere d’aquesta campanya que apel·la als sentiments tradicionals nadalencs. Per la seua part, Jesús Huerta, responsable de Loterías y Apuestas del Estado, ha destacat durant la presentació el simbolisme amb què els espanyols carreguen els dècims d’aquest sorteig històric.
La trama gira entorn d’una jove parella, Vero i Max, que troba en un mercadillo un dècim emmarcat que va resultar premiat fa trenta anys amb un cinquè premi. La seua curiositat els porta a investigar la història darrere del bitllet no cobrat, descobrint finalment que pertanyia a un ancià que va renunciar als diners pel valor sentimental del missatge que la seua filla havia escrit al dors: "Papa, seràs avi".
Valors tradicionals a l’anunci nadalenc
Com cada any, la campanya publicitària busca connectar amb els sentiments més profunds dels espanyols en aquestes dates tan assenyalades. L’anunci transmet valors com l’afecte, la unió familiar i la bondat, més que simplement animar a participar en un sorteig que, amb 213 anys d’història, ja forma part inseparable de la tradició nadalenca espanyola.
Premis del Sorteig Extraordinari 2025
El preu del dècim es manté en 20 euros, igual que en edicions anteriors. El Gordo repartirà 4.000.000 d’euros a la sèrie (400.000 euros per dècim), mentre que el segon premi estarà dotat amb 1.250.000 euros a la sèrie (125.000 euros per dècim) i el tercer amb 500.000 euros (50.000 euros per dècim).
L’estructura de premis es completa amb dos quarts premis de 200.000 euros a la sèrie (20.000 euros per dècim), vuit cinquens premis de 60.000 euros (6.000 euros per dècim) i 1.794 premis de 1.000 euros a la sèrie, la coneguda "menudalla" que reparteix 100 euros per dècim.
L’art en els dècims del 2025
Els bitllets d’aquest any llueixen una il·lustració que reprodueix l’obra "La Natividad de la Virgen" de Juan García de Miranda, pintor que va participar en la restauració de "Las meninas" de Velázquez. Es tracta d’una pintura barroca amb tons ocres i rojos que ja està a les butxaques de milions de ciutadans que han començat a adquirir els seus dècims.
Patrons de compra i expectació
Segons ha assenyalat Huerta, encara que un 10% dels dècims es venen a l’estiu, la majoria de les vendes (el 70%) es concentren en les tres setmanes prèvies al sorteig. El proper 22 de desembre, com és tradició, el Teatre Real de Madrid obrirà les seues portes per repartir 2.722 milions d’euros en premis entre els 198 milions de dècims posats a la venda, marcant oficialment l’inici de les festes nadalenques a Espanya.