POBLACIÓ
Mor la supercentenària lleidatana
Originària de Bellvís i resident a Barcelona, Angelina Torres era considerada la persona més longeva de l’Estat espanyol amb 112 anys. La succeeix la també catalana Carme Noguera
La supercentenària Angelina Torres Vallbona, originària de Bellvís, que fins ara era considerada la dona més longeva d’Espanya, ha mort als 112 anys d’edat, segons va informar ahir la família. Nascuda el 18 de març del 1913, Torres vivia des que era petita a Barcelona, a prop de la Sagrada Família. Segons el portal especialitzat Longeviquest, era l’espanyola de més edat en vida des del gener del 2025 després de les morts de la també catalana Maria Branyas (117) i l’aragonesa Piedad Loriente Pérez (113 anys). A través de la xarxa social X, el president de la Generalitat, Salvador Illa, va recordar ahir amb una fotografia la seua visita a casa de Torres, de qui va dir que era una dona “sàvia, plena de fe i bondat, molt treballadora i amb una gran fortalesa”.
Cinquena de set germans, era una nena petita quan la família va deixar Bellvís per traslladar-se a la capital catalana després que el seu pare, un barber de Fondarella, morís d’un accident de carro. Quan l’edat li ho va permetre, es va endinsar en l’ofici de corbatera, en el qual guanyava sis pessetes per cada 12 corbates que confeccionava, i més tard va ser aprenent en una botiga de modistes. Va arribar la Guerra Civil i va patir l’escassetat d’aliments, fins el punt que va haver d’anar a Bellvís de tant en tant per omplir la maleta de menjar. Un cop acabada la contesa, es va casar amb Josep Martí, amb qui va tenir una filla i més tard van arribar dos nets i tres besnets. El març passat, Torres va assegurar que “els metges han tingut poca feina amb mi”.
La lleidatana va ser una testimoni privilegiada de la Sagrada Família, que pràcticament va veure créixer i que va poder visitar fa uns mesos. A l’espera d’una actualització, Longeviquest considera la catalana Carme Noguera Falguera, nascuda a Olot el 22 d’agost de 1914 i resident a Taradell, com la persona més longeva d’Espanya, amb 111 anys i 81 dies. “No tinc cap secret”, va assegurar ahir Noguera. La supercentenària vivia de petita amb la família a la planta baixa d’un hospital, la qual cosa li va despertar l’interès per cuidar els malalts. Amb 19 anys va entrar a l’Escola d’Infermeria i va exercir d’infermera a l’Hospital Clínic de Barcelona, amb Moisès Broggi i els germans Trias Pujol.
214 lleidatans tenen 100 anys o més, dels quals 168 són dones
La lleidatana Angelina Torres es trobava també entre les 40 persones més grans del món, segons l’associació Gerontology Research Group. Mentrestant, la xifra de catalans centenaris no para de créixer i, ja que superen els 3.000, segons les últimes enquestes de població. A les comarques lleidatanes també s’ha marcat el rècord, amb un total de 214 residents a la província que tenien 100 anys o més a finals de juliol. D’aquests, 168 eren dones. La xifra de centenaris augmenta any rere any, segons les estadístiques. Si es compara amb el mateix període del 2005, s’ha multiplicat per quatre. En el conjunt de Catalunya, la xifra de centenaris ha crescut de manera continuada des dels anys 80. Segons la informació d’aquestes plataformes, Ethel Caterham, del Regne Unit, és la dona més anciana del món amb 116 anys i 82 dies, mentre que el brasiler Joao Marinho Neto és l’home més longeu amb 113 anys i 37 dies.