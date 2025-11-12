INFÀNCIA
La síndica defensa rebaixar l’edat per votar als 16 anys
També proposa que l’educació sigui obligatòria fins als 18
La síndica de greuges de Catalunya, Esther Giménez-Salinas, va defensar ahir rebaixar als 16 anys l’edat per poder votar, amb la idea que es “reconegui progressivament” la capacitat d’autonomia i decisió de l’adolescent en determinats àmbits. Ho va dir en la presentació de l’InformeAnual d’Infància 2024, en la qual va advocar també per un “tractament específic” a nens i adolescents en salut i habitatge.
En relació amb les sancions administratives a menors, va considerar que les multes no haurien de recaure en els pares, i també va posar sobre la taula l’obligatorietat de l’educació fins als 18 anys. L’informe detalla que poder votar els 16 també permetria constituir i formar part de partits polítics i associacions, tenir autodeterminació formativa i presentar sol·licituds d’admissió al sistema educatiu, així com ampliar la capacitat dels adolescents de decidir sobre l’administració dels seus béns i de firmar contractes sense representació dels tutors legals.Giménez-Salinas va dir que les diferències en el tractament de les edats són, sovint, “incongruents” i que generen desigualtats, i va demanar una revisió coherent, en les seues paraules, dels llindars d’edat en determinats àmbits.
Per la seua part, l’adjunta d’infància de la síndica, Aida Rodríguez, va assegurar que les polítiques de suport a la criança no tenen prou en compte l’adolescència: no hi ha recursos per a llicències retribuïdes, els horaris d’institut deixen els adolescents sense acompanyament molt sovint i la pediatria deixa “descoberta” l’etapa entre els 15 i els 18 anys, entre altres. En el cas de la primera infància, de 0 a 6 anys, Rodríguez també va assenyalar “dificultats de cobertura” i suport a les famílies.