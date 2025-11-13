Brussel·les investiga Google per discriminar els continguts de mitjans en els resultats de recerca
La Comissió Europea alerta que pot tenir un "impacte directe" en el negoci de mitjans
La Comissió Europea ha informat aquest dijous de l’inici d’una investigació formal contra Google per discriminar el contingut dels mitjans de comunicació en els resultats de recerca, una pràctica que, de confirmar-se, suposa una violació de la Llei de Mercats Digitals (DMA, per les seues sigles en anglès) i exposa a la companyia a una multa milionària.
"Prenem mesures per garantir que els guardians d’accés digitals no restringeixin injustament a les empreses que depenguin d’ells per a la promoció dels seus propis productes i serveis", ha declarat la vicepresidenta de l’Executiu comunitari responsable de Competència, Teresa Ribera, en un comunicat per explicar l’inici de l’expedient sancionador.
La responsable comunitària ha precisat que les preocupacions de Brussel·les se centren que les polítiques de Google "no permetin que els editors de notícies rebin un tracte just, raonable i no discriminatori en els seus resultats de recerca".
Per això, ha afegit, els serveis comunitaris investigaran en profunditat que els mitjans de comunicació "no perdin ingressos importants en un moment difícil per a la indústria, i per garantir que Google compleixi amb la Llei de Mercats Digitals".
L’Executiu comunitari espera resoldre la investigació en un termini màxim de dotze mesos a partir de l’obertura del procediment, un període durant el qual podrà informar Alphabet si ha trobat proves clares d’incompliment i detallarà les mesures possibles per resoldre la investigació. En cas d’infracció, la Comissió pot imposar multes de fins el 10 % del volum de negocis total de l’empresa a tot el món; una sanció que pot elevar-se fins el 20% en cas de reincidència.