ENTREVISTA
Naila Martínez, experta en nutrició pediàtrica: «prendre una beguda energètica equival a 4 cafès»
La Naila Martínez és dietista - nutricionista de Pediàtrics Lleida
Resulta aconsellable que els nens i adolescents consumeixin begudes energètiques?
En absolut. Cal tenir en compte que cada llauna d’aquestes begudes, que solen ser més grans que les de refrescos, equival a uns quatre cafès. A més, contenen al voltant de 55 grams de sucre, quan el recomanable per a un nen d’entre 12 i 18 anys és un màxim de 10 a 15 grams. Aquest consum de sucre líquid pot acabar provocant resistència a la insulina i derivar en una diabetis de tipus 2. També afavoreix l’aparició de càries i obesitat si els nens no practiquen activitat física. Aquests productes solen anar acompanyats d’altres que tampoc no són recomanables, com els ultraprocessats, que aporten únicament calories buides.
Aquests efectes es limiten a problemes físics?
No. L’excés de cafeïna pot provocar problemes d’insomni, que al seu torn es tradueixen en irritabilitat i fins i tot en un desig més elevat de consumir calories buides. És un cercle viciós. A més, a partir de l’adolescència, la combinació amb el consum d’alcohol pot arribar a causar arrítmies.
I no parlem d’altres drogues...
Clar. Se solen consumir juntament amb altres substàncies, i fins i tot s’han registrat actes de vandalisme relacionats amb la falta de son. Parlem d’adolescents que travessen un moment crucial de la seua vida, i l’últim que necessiten és recórrer a aquest tipus d’estimulants.
I aleshores, per què les prenen?
Per la pressió social i per la forta presència de les marques en la publicitat. A més, les consumeixen youtubers o referents esportius. Dubto que el que beu Marc Márquez d’aquestes llaunes després d’una carrera de MotoGP sigui realment una beguda energètica. Les marques estan molt presents en esdeveniments d’esports de risc o de motor, que són precisament els que més atreuen els adolescents.
Què poden fer els pares si saben que els seus fills les consumeixen o que els seus amics podrien oferir-los-les?
Estem parlant d’un segment de la població que travessa una etapa en què el que està prohibit resulta especialment atractiu. Sovint, aquest consum respon al desig de ser acceptat dins del grup o d’experimentar una cosa nova. Els pares han de ser conscients de l’existència d’aquestes begudes i el seu alt grau d’accessibilitat, tant en xarxes socials com en botigues o locals de lleure.
Aleshores, no aporten cap valor nutricional?
Cap.
Quina és l’alternativa llavors?
L’aigua. No existeix res que sigui tan sa.
Si és un producte nociu, per què no està prohibit?
Està clar que és necessari limitar l’accés de nens i adolescents a aquestes begudes. Les associacions de pediatres ho han estat reclamant des de fa temps. Algunes comunitats ja han fet el pas, però a Catalunya no consta que s’estigui treballant en aquesta direcció.
A Catalunya no hi ha una llei que en reguli la venda a menors d’edat
La meitat dels estudiants les han consumit
Gairebé la meitat dels estudiants d’entre 14 i 18 anys ha consumit aquest tipus de begudes en els últims 30 dies, però és més freqüent entre els nois (54,4%) que entre les noies (40,7%), segons l’última enquesta sobre l’ús de drogues en ensenyaments secundaris a Espanya. També s’observa que els qui les consumeixen presenten qualificacions més baixes, més repetició de cursos i més absències escolars que aquells que no les prenen. Aquestes diferències són encara més acusades en els estudiants que barregen begudes energètiques amb alcohol. En aquests casos, els especialistes alerten de més risc d’accidents, ja que la cafeïna emmascara els efectes de l’alcohol.