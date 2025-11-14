Detenen 2 homes, un d'ells multireincident, per robar el catalitzador d'un cotxe a Lleida
Un agent dels Mossos fora de servei va alertar la situació al carrer Pere Cabrera, al costat del Campus de Cappont, i una patrulla els va detenir a l'avinguda Victoriano Muñoz
Els Mossos d'Esquadra van detenir el dimecres 2 homes, de 33 i 45 anys, com a presumptes autors d'un delicte de furt per haver-se endut un catalitzador d'un cotxe aparcat a Lleida. Un dels detinguts té nombrosos antecedents.
Els fets van tenir lloc al voltant de les 12.00 hores al carrer Pere Cabrera, al costat del Campus de Cappont, quan un agent fora de servei va sorprendre els dos individus mentre extreien, amb l'ajuda d'un gat hidràulic, el catalitzador d'un turisme estacionat a la via pública. L'agent va facilitar immediatament una descripció detallada, tant dels sospitosos com del vehicle en què es desplaçaven, als seus companys.
Poc després, una patrulla en servei va localitzar el vehicle sospitós a l'avinguda Estudi General i el van seguir fins arribar a l'avinguda Victoriano Muñoz, on els van detenir. Durant l'escorcoll del vehicle, els agents van trobar el catalitzador i algunes eines que havien fet servir per a robar-lo.
Danys valorats en 2.000 euros
La sostracció del catalitzador va provocar danys al vehicle afectat valorats aproximadament en uns 2.000 euros, fet que va motivar que els detinguts fossin acusats no només de furt sinó també d'un delicte de danys.
Els dos detinguts van passar a disposició judicial davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Lleida, on un d'ells presentava nombrosos antecedents per delictes similars.