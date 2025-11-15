GASTRONOMIA
Dinars amb oli verge extra a les Garrigues Altes
La diputació de Lleida va acollir ahir la presentació del projecte Esmorzars de forquilla extra verge, els caps de setmana de novembre i fins al, com a mínim, 15 de desembre en sis establiments de les Garrigues Altes, en els quals es reivindicarà l’oli com un producte de salut i de qualitat. La iniciativa s’emmarca en la Regió Mundial de la Gastronomia i compta amb la participació del bar Ros, de Bellaguarda: La Garbinada, de Granyena de les Garrigues; el bar Casal, de Juncosa; el bar Sport, de la Granadella; el Centre Recreatiu, del Cogul; i Cal Pebre, de Bovera.
D’altra banda, el col·lectiu Forquilla Solidària inicia avui una campanya de dinars solidaris en benefici de La Marató. Lluís Ariño, del Bar Restaurant Fecoll Gastroespai, seu de l’Aplec del Caragol de Lleida, ha programat el seu dinar per al 6 de desembre.