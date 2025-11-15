POLÍTICA
El Govern rehabilitarà 400 immobles en municipis rurals per a habitatge social
Reserva 20 milions d'euros fins a 2029
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat aquest dissabte un nou projecte d'ajudes de 20 milions d'euros fins a 2029. Amb aquestes, es rehabilitaran 400 habitatges i equipaments públics rurals en desús per a adaptar-los com a lloguer assequible.
Així ho ha declarat a la I Trobada de Municipis Rurals, que se celebra al Món Sant Benet (Bages), on també ha afirmat que la proposta s'aprovarà dimarts vinent en el Consell Executiu. El projecte s'emmarca en la llei de l'Estatut de municipis rurals, que està en vigor des de l'estiu.
En matèria fiscal, Illa ha precisat que s’aplicaran rebaixes de fins al 20% de l’IRPF, de cara a la renda del 2026, “per promoure el trasllat de població als municipis rurals als menors de 35 anys i famílies amb fills, en edat d’escolarització”. També “noves deduccions” per trasllat, compra i lloguer d'habitatge habitual. Unes desgravacions que se sumen, per exemple, a les deduccions de l'impost sobre transmissions patrimonials.
La posada en marxa d’aquesta “borsa d’habitatge rural”, tal com l’ha batejat Illa, comportarà una major coordinació entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC) i els consells comarcals per mobilitzar aquestes finques. En aquest sentit, des de l’Institut Català del Sòl (Incasòl) es configurarà “l’Incasòl rural”, ha indicat el president català. Es tracta d’un equip multidisciplinari (enginyers, arquitectes, administratius i especialista en dret), integrat inicialment per sis persones, per assistir ajuntaments i entitats supramunicipals d’aquesta àrres en tramitacions i gestions urbanístiques. Alhora, promourà la recuperació de nuclis antics i col·laborarà en la rehabilitació d’immobles vells.
En aquesta línia, Salvador Illa ha afirmat que s’està estudiant amb Infraestructures.cat perquè “sigui un mitjà propi del món local” perquè ajudi a implementar “aquests recursos”. També ha dit que “s’està treballar per “recuperar competència plena” per recuperar secretaris i interventors als consistoris.
Per una altra part, el president de l’executiu català ha destacat que s’incrementarà l’aportació al Fons de Cooperació Local del 2026 amb un extra de nou milions d’euros (per aquest 2025 l’import màxim fixat total és de 146.335.567,20 euros).
Tot plegat, són propostes que impactaran en els 608 municipis de Catalunya que tenen menys de 2.000 habitants, dels quals 381 són d’especial atenció perquè la seva població està per sota de les 500 persones. Tanmateix, la partida reservada està condicionada a l’aprovació de pressupostos. “Es tracten de les primeres mesures per desplegar l’Estatut de municipis rurals”, ha resumit Illa per “entendre i atendre Catalunya des dels municipis que manteniu viu el territori sencer”.
La futura llei de Territori
Paral·lelament, a la inversió econòmica i projectes de rehabilitació, la Generalitat “crearà un grup d’estudi”, perquè “totes les polítiques públiques” incorporin una avaluació d’impacte en el món rural. És a dir, “es miri al país de d’un municipi rural”, ha reblat Illa. La voluntat és que la futura llei de Territori s’adapti a la planificació urbanística de cada localitat, incloure apartats que simplifiquin i que facilitin el desenvolupament dels municipis petits, aportant una “mirada de sensibilitat” al món rural.
Per impulsar totes aquestes propostes es crearan quatre comissions (urbanisme, mobilitat, telecomunicacions i d’impacte normatiu). La idea és que estiguin constituïdes cap a finals de febrer.