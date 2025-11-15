SALUT
Medicina personalitzada per a pacients amb diabetis tipus 2
Voluntaris surten al carrer per fer proves de glucèmia a la ciutadania
La X Jornada de Diabetis, Nutrició i Endocrinologia de les Terres de Lleida va acollir ahir la presentació dels resultats de l’estudi POMA, que demostren que és possible retirar de manera segura part del tractament amb insulina als pacients amb diabetis tipus 2, millorant el control glucèmic, la seguretat i la satisfacció dels afectats. Coincidint amb el Dia Mundial d’aquesta malaltia, que es va celebrar ahir, l’hospital Sant Joan de Déu Terres de Lleida va acollir la trobada de professionals d’endocrinologia, medicina familiar i comunitària, nutrició i infermeria organitzada pel Servei d’Endocrinologia i Nutrició de l’Arnau de Vilanova i Atenció Primària de Lleida.
L’estudi de medicina personalitzada ha impulsat, a més, la implantació de sensors de monitoratge continu de glucosa a tota la província, garantint l’accés als pacients amb indicació finançada. En el projecte han participat 21 centres d’atenció primària, amb 31 infermeres, 22 metges de família, 10 endocrinòlegs i quatre infermeres educadores. S’hi han inclòs 257 pacients, amb una mitjana d’edat superior als 70 anys i més de 20 anys d’evolució de la diabetis.
Per fer proves de glucèmia i conscienciar la ciutadania, la delegació de Lleida de l’Associació de Diabètics de Catalunya va sortir ahir al carrer amb cinc taules informatives en diversos punts de la capital.
Des de l’entitat van destacar la importància de practicar aquestes proves específiques, ja que hi ha molts pacients que tenen diabetis i no ho saben. També van comptar amb la col·laboració del Sr. Postu per recaptar fons.
A Espanya, aquesta patologia crònica afecta més de cinc milions de persones (més de 630.000 casos a Catalunya), de les quals un 38% no estarien diagnosticats.
Per la seua part, l’Agència Europea de Medicaments va recomanar ahir a la Unió Europea l’ús de Teizeild (teplizumab), el primer tractament capaç de retardar l’aparició de la diabetis tipus 1, que sol iniciar-se en la infància.