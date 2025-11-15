Quan l’afecte incomoda: per què alguns gossos rebutgen les abraçades
Un ensinistrador adverteix que molts gossos no interpreten aquest contacte com a afecte i demana d’observar el seu llenguatge del cos
L’ensinistrador i divulgador espanyol especialitzat en comportament caní, Alan Peiró, ha generat debat entre els amos de mascotes després d’advertir que els gossos no sempre viuen les abraçades com a mostres d’afecte. Peiró va explicar en un recent vídeo publicat a les seues xarxes que aquest gest tan humà pot resultar incòmode per a molts gossos.
Segons assenyala, la sensació de quedar immobilitzats fa que alguns gossos interpretin l’abraçada com una situació de tensió. Peiró aconsella observar senyals com la rigidesa corporal, la mirada esquiva o l’intent d’apartar-se, indicis clars que l’animal no se sent a gust.
Tot i així, l’ensinistrador recorda que no existeix una regla universal. Cada gos reacciona de forma diferent i la seua tolerància depèn de factors com la seua personalitat, educació o experiències prèvies. La seua recomanació: fer atenció al llenguatge del cos de l’animal i respectar els seus límits per evitar malentesos.