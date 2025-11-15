SEGRE

Trobada de DJ de Lleida en un sopar amb més de 70 professionals

La comunitat de DJ de Lleida va celebrar dijous un encontre que va reunir més de 70 professionals en una cita organitzada per Manel López. El sopar, a càrrec del xef David Molina, va combinar gastronomia i música en un acte en què López va reivindicar la lluita del sector per ser reconeguts com a artistes i per unes condicions més justes. Es va entregar el Premi Honorífic a la Trajectòria Professional a Quim Vilaró i la vetllada va acabar amb una festa remember.

