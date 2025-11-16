ADMINISTRACIONS
A judici el ‘no’ de Madrid a registrar objectors a avortar
El govern d’Ayuso rebutja fer-ho malgrat dictar-ho la llei. La ministra de Sanitat recorrerà la negativa davant dels tribunals
La ministra de Sanitat, Mónica García, va anunciar ahir que portarà la Comunitat de Madrid davant dels tribunals al constatar que no ha elaborat el registre d’objectors de consciència que dicta la llei de l’avortament. García ho va qualificar com “una rebel·lió a la llei, a la democràcia i a les dones” i es va preguntar “què li passa a la senyora Ayuso [presidenta de la Comunitat de Madrid] contra les dones”.
García participava ahir en l’acte polític 2 anys governant de Més Madrid al costat del secretari d’Estat de Sanitat, Javier Padilla. Allà van confirmar que Madrid és l’única comunitat autònoma que no ha elaborat el registre d’objectors, una vegada complert ahir a la nit el termini donat pel ministeri.
“Anirem als tribunals, iniciarem els tràmits per interposar un contenciós administratiu i la senyora Ayuso haurà de respondre davant dels tribunals sobre aquesta obstaculització, sobre aquesta rebel·lió que ha declarat a la llei, a la democràcia i a les dones de la Comunitat de Madrid”, va assegurar García.
Va afegir que la decisió de la Comunitat de Madrid desatén el dictat pel Tribunal Constitucional i va en contra de la llei del 2023, que va advertir que s’ha de complir. “La senyora Ayuso, al més pur estil trumpista, ha decidit declarar-se en rebel·lió contra el dret de les dones a l’avortament i ha decidit obstaculitzar aquest dret de manera reaccionària”, va afegir García.
Madrid prefereix els tribunals
Per la seua part, el conseller d’Educació, Ciència i Universitats de la Comunitat de Madrid, Emilio Viciana, va insistir que el govern regional protegeix “la vida i l’objecció de consciència” sobre l’avortament i ha afirmat que prefereix que sigui un tribunal i no un Govern “sectari” el que decideixi sobre el registre d’objectors.
Així ho va expressar en declaracions als mitjans de comunicació des de l’institut públic Juan de la Cierva, on va tornar a destacar que el govern autonòmic prefereix que sigui un tribunal el que resolgui aquest assumpte. Ho va dir després que, divendres passat, la consellera de Sanitat, Fátima Matute, expliqués que el govern regional defensarà, “amb la Constitució a la mà”, la llibertat d’objecció en l’avortament davant de l’exigència de l’Executiu central d’implantar el registre d’objectors de consciència.
“Nosaltres pensem que l’avortament ha de ser legal, segur i poc freqüent. Nosaltres respectem la Constitució, llei fonamental, llei de lleis, i sens dubte protegim tant la vida com el dret a l’objecció de consciència”, va explicar en aquest sentit Viciana.