CERTAMEN
L’Embogeix omple de colors les Garrigues
El festival rural d’art popular es va estrenar ahir a l’Espluga Calba. Tallers, cercaviles i altres espectacles recorreran dos pobles més de la comarca durant aquest novembre per fomentar les activitats culturals
El municipi de l’Espluga Calba va acollir durant la tarda d’ahir la primera jornada de l’Embogeix, el festival rural de cultura popular de les Garrigues impulsat pel consell comarcal i el Patronat del Corpus de Lleida. Aquest petit poble de poc més de 300 habitants ha estat la primera parada d’aquest festival, que continuarà el seu recorregut durant el mes de novembre per dos pobles més de la comarca, Vinaixa i Juncosa. L’Embogeix va tenyir el poble de colors a partir de les 15.00 hores amb un taller de catifes de flors en què van participar desenes de famílies i nens. A continuació, una cercavila liderada per la colla gegantera va recórrer els carrers del municipi. A mitja tarda, hi va haver un berenar popular seguit per l’espectacle de màgia a càrrec del duo Entre Dos. El cantautor Samuel Arderiu va tancar el programa amb un concert que va posar el colofó a una jornada dedicada a reforçar la identitat cultural i a fomentar el turisme de qualitat. El tinent d’alcalde de l’Espluga Calba, Lluís Amat, va destacar que, “a diferència d’altres municipis que aposten per activitats esportives o de senderisme, nosaltres ens centrem a promoure el patrimoni i la cultura del poble per donar a conèixer les nostres tradicions”. Des de l’ajuntament, va afirmar, estan satisfets amb l’acollida que ha tingut l’Embogeix: “Estàvem expectants, ja que no sabíem quina rebuda tindria al ser el primer dels tres municipis a acollir el festival.”
D’altra banda, Amat va agrair a totes les entitats implicades haver fet possible aquest esdeveniment, principalment a la colla gegantera de l’Espluga Calba, que va fer d’amfitriona als visitants.