El Pla d’Urgell ret homenatge a les dones rurals de la comarca

Golmés va acollir ahir la celebració del Dia Internacional de la Dona Rural, organitzada per la Federació de Dones del Pla d’Urgell i l’Associació de Dones l’Argelaga de Golmés, en col·laboració amb el consell del Pla d’Urgell. Durant la jornada es van pronunciar diversos discursos institucionals en reconeixement al paper essencial de les dones rurals en el desenvolupament del territori. A més, es va presentar l’obra teatral Dones Fermes.

