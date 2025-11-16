PUBLICACIONS
La revista ‘Mangrana’ analitza el present i futur de la IA
El Centre d’Art La Panera de Lleida va acollir ahir la presentació del número 16 de la revista trimestral d’art i pensament Mangrana que, en aquesta ocasió, reflexiona sobre la relació entre l’ésser humà i la màquina i obre el debat sobre el present i futur de la intel·ligència artificial (IA). L’acte havia d’acabar amb una visita comentada a Palíndrom, l’exposició de Pep Vidal, artista que protagonitza l’obertura de l’edició, que acull la Panera fins al febrer del 2026.