Avís per listeria: Consum retira urgentment embotits a rodanxes
L’alerta sanitària afecta a productes de les marques Nuestra Alacena, Serrano i La Tabla distribuïts en nou comunitats autònomes espanyoles
L’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN) ha emès una alerta sanitària per la presència de listeria monocytogenes a diversos productes carnis en rodanxes que es distribueixen a Espanya. La notificació, traslladada per les autoritats sanitàries de la Junta d’Andalusia a través del Sistema Coordinat d’Intercanvi Ràpid d’Informació (SCIRI), obliga a la retirada immediata d’aquests embotits del mercat.
La primera alerta es va activar el 7 de novembre de 2024 i afectava inicialment al 'Chopped lata finas lonchas’ de Nuestra Alacena, marca pròpia dels supermercats DIA, corresponent al lot 252771 amb data caducitat 18 de novembre. Encara que la distribució inicial es va limitar a Andalusia, les autoritats no van descartar possibles redistribucions a altres comunitats autònomes.
A aquesta primera alerta s’han sumat ara més productes contaminats de diferents marques comercials, compartint els mateixos lots afectats. Entre ells es troba el gall dindi trufat amb pistatxos de la marca Serrano (lot 252771) i diversos productes de La Tabla afectats pels lots 252761, 252763 i 252771, que inclouen mortadel·la de gall dindi amb olives, mortadel·la de gall dindi, chopped de gall dindi, maxi gall dindi i maxi york, tots en format loncheado.
Distribució per tot Espanya
Segons les dades oficials, la distribució d’aquests productes contaminats inclou nou comunitats autònomes del territori espanyol: Andalusia, Astúries, Cantàbria, Castella-la Manxa, Castella i Lleó, Extremadura, Comunitat de Madrid, País Basc i Comunitat Valenciana. No obstant, les autoritats no descarten que puguin haver-se redistribuït a altres regions del país.
Les autoritats sanitàries estan treballant activament a través del SCIRI per garantir la retirada completa de tots els lots afectats, minimitzant així el risc per als consumidors. La rapidesa en aquestes actuacions resulta fonamental per evitar possibles casos de listeriosi.
Recomanacions per als consumidors
Les autoritats sanitàries recomanen als qui hagin consumit algun d’aquests productes i presentin símptomes compatibles amb la listeriosi, com vòmits, diarrea o febre, que acudeixin immediatament a un centre de salut. Aquest consell cobra especial rellevància en el cas de dones embarassades, població considerada de risc davant aquest bacteri.
L’AESAN recorda a més la importància de consultar les seues recomanacions específiques sobre pràctiques d’higiene alimentària per a embarassades, així com la llista d’aliments que s’han d’evitar durant la gestació per estar associats a determinats perills biològics, entre els quals destaca la listeria monocytogenes.
També s’emfatitza la necessitat d’extremar les mesures d’higiene a la cuina per evitar la contaminació creuada amb altres aliments, especialment quan es manipulen productes carnis en rodanxes com els afectats per aquesta alerta sanitària de 2025.