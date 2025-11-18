Detenen dos joves per robar una cartera a punta de navalla al Centre Històric de Lleida
Un d'ells tenia nombrosos antecedents
Els Mossos d'Esquadra han detingut aquesta matinada a un noi de 23 anys i una noia de 20 per, presumptament, haver robat a un home amenaçant-lo amb un ganivet al Centre Històric de Lleida.
Ha passat cap a les 00:30, quan al carrer Major una la parella ha assaltat a un ciutadà, l'han amenaçat amb un ganivet i li han tret la cartera. Quan els Mossos han tingut notícia dels fets han començat una recerca dels delinqüents.
Al cap d'una estona, al carrer Cavallers, han localitzat a un noi i una noia que coincidien amb la descripció de la víctima i els agents els han detingut. Un d'ells acumulava nombrosos antecedents i, ara, els dos detinguts passaran a disposició judicial.