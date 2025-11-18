AUDIOVISUAL
‘Dones i Aplec’ de documental
Estrena ahir de Lleida Televisió a la Llotja i s’emetrà el dia 25
Lleida Televisió va estrenar ahir a la Llotja el documental Dones i Aplec, que repassa la història de penyistes com Rosa Dejuan (Els Lleidatans), Isabel Hornos (Kina Kreu) i Carme Mas (Lifara Alcarrassina). Compta amb Òscar Fernández com a productor executiu, Moisés Camuñas com a guionista i Pau Roqué com a editor. L’estrena a la televisió serà el 25 de novembre, coincidint amb el Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra les Dones, i anirà acompanyada d’una taula redona amb dones de l’Aplec. El documental té el suport de l’Àrea de Nenes i Dones Aplequistes de la Fecoll, la regidoria de Polítiques Feministes de la Paeria i de l’àrea d’Igualtat de la diputació de Lleida.