Estafes al Black Friday: la Guàrdia Civil fa 10 recomanacions per comprar en línia sense ser estafat
Els experts en seguretat proporcionen deu consells essencials per evitar ser víctima de ciberdelinqüència durant les rebaixes que comencen en només deu dies
El Black Friday 2025 arribarà en només deu dies, una jornada on les botigues d'arreu del món s'omplen d'ofertes molt atractives tant als aparadors físics com a internet. Davant aquest esdeveniment, la Guàrdia Civil ha publicat una sèrie de recomanacions per conscienciar la ciutadania sobre els perills de la ciberdelinqüència. Cal destacar que les denúncies relacionades amb aquest tipus de delictes han augmentat significativament en els darrers cinc anys a les demarcacions sota la responsabilitat d'aquest cos de seguretat.
Des de la Guàrdia Civil s'ha elaborat un decàleg de consells amb la finalitat d'alertar els consumidors i evitar que siguin víctimes d'estafes durant les compres d'aquest Black Friday. Aquestes recomanacions esdevenen especialment importants en un context on les compres en línia continuen creixent i els ciberdelinqüents aprofiten esdeveniments comercials massius per enganyar els usuaris desprevenuts.
Consells per a compres segures
1. Prioritza botigues en línia fiables: Assegura't de comprar exclusivament en webs conegudes i de bona reputació. Entra directament a l'adreça de la botiga al teu navegador; mai facis clic per accedir a la compra des d'enllaços que arribin per SMS, correu electrònic o xarxes socials.
2. Analitza bé les gangues: Si una promoció et sembla extraordinàriament avantatjosa, has de ser escèptic. Compara els preus amb altres establiments per confirmar que l'oferta és real i no un engany.
3. Informa't sobre les polítiques de devolució: Abans de finalitzar la compra, revisa i comprèn les condicions de canvi, retorn i reemborsament de l'establiment. Les empreses legítimes sempre ofereixen polítiques transparents.
4. Utilitza sistemes de pagament protegits: Considera fer servir targetes de dèbit virtuals o d'un sol ús (si el teu banc ho permet) per limitar la teva exposició financera.
5. Sigues estricte amb la teva privacitat: No facilitis dades personals que no siguin estrictament necessàries per a la transacció. Les botigues serioses només demanaran la informació imprescindible per processar la teva comanda.
6. Desconfia de comunicacions sospitoses: Evita clicar en qualsevol enllaç inclòs en missatges de text o correus electrònics que no hagis sol·licitat. Podrien ser intents de suplantació d'identitat (phishing).
7. Examina la reputació del venedor: En plataformes de tercers, llegeix atentament les valoracions d'altres clients i comprova la puntuació del venedor abans de comprar.
8. Tingues el teu equip protegit: Tingues instal·lat i actualitzat el programari de seguretat més recent als teus dispositius per blindar-te contra programari maliciós (malware) i virus.
9. Vigila amb la pressa forçada: Si un venedor t'insta a decidir o actuar de manera immediata, pren-ho com un senyal d'alerta. Els estafadors sovint utilitzen tàctiques de pressió temporal.
10. Arxiva tota la documentació: Guarda una còpia digital o física de tots els rebuts, correus de confirmació de comanda i seguiment per si en el futur necessites fer una reclamació o gestió.
Com actuar si ja s'ha produït l'estafa
En cas que l'estafa ja s'hagi consumat, la Guàrdia Civil recorda que es pot presentar denúncia a la caserna més propera, a través de la Seu Electrònica (https://guardiacivil.sede.gob.es/) o mitjançant la pàgina web oficial (www.guardiacivil.es). La ràpida actuació és fonamental per augmentar les possibilitats de resolució favorable.