Arriba el fred hivernal a Lleida: a partir del dijous
La baixada generalitzada de temperatures marcarà un canvi dràstic amb mínimes gèlides i màximes que no superaran els 13ºC en un ambient típicament hivernal
L'entrada d'una massa d'aire fred provocarà un descens notable de les temperatures a partir d'aquest dijous, 20 de novembre de 2025, a Lleida. Segons el servei meteorològic, les previsions indiquen que el mercuri experimentarà una caiguda progressiva durant els propers dies, amb gelades que s'estendran per gran part del territori i màximes que amb prou feines arribaran als 11-13ºC. El Pirineu serà la zona més afectada pel fred, on s'espera neu a cotes relativament baixes.
Abans de l'arribada de l'onada de fred, aquest dimecres es caracteritzarà per un cel poc ennuvolat o serè, tot i que es mantindran alguns núvols baixos o boires matinals en punts de la plana de Lleida. El més destacable serà l'inici del descens tèrmic tant en màximes com en mínimes, amb les temperatures més baixes previstes per al final del dia. Es produiran gelades febles al Pirineu i bufarà vent de ponent amb ratxes moderades, que serà del nord a la zona pirinenca.
Canvi radical de temps pel cap de setmana
La situació meteorològica s'intensificarà divendres amb un fred encara més accentuat i gelades generalitzades que seran fortes al Pirineu. Es mantindrà la probabilitat de nevades a la zona pirinenca, mentre que a la resta de Catalunya predominarà el cel poc ennuvolat. El vent del nord i nord-oest bufarà amb força, afegint una sensació tèrmica encara més baixa.
Situació a nivell territorial
A Catalunya, el cel es mantindrà pràcticament serè durant els propers dies, exceptuant alguns núvols baixos o boires matinals a la depressió central. Les temperatures experimentaran un descens progressiu amb gelades febles inicialment limitades al Pirineu que s'aniran estenent. A l'Empordà, la tramuntana bufarà amb ratxes molt fortes, incrementant la sensació de fred.
Pel que fa a la resta d'Espanya, l'entrada d'un flux humit del nord deixarà precipitacions a les Balears i alguns punts del Cantàbric durant els propers dies. A la resta del territori predominarà el cel poc ennuvolat o amb intervals de núvols. El descens tèrmic serà especialment notable a la meitat nord peninsular, on les temperatures mínimes s'assoliran al final del dia.