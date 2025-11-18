La Llei de la Propietat Horitzontal aclareix si pots evitar pagar la instal·lació de l'ascensor de la comunitat
La normativa vigent aclareix si els propietaris de baixos i locals també han d'assumir les despeses d'instal·lació
La Llei de Propietat Horitzontal ha posat fi al debat sobre qui ha de pagar la instal·lació d'un ascensor en edificis residencials, especialment en comunitats on hi ha locals comercials o habitatges a la planta baixa. La legislació actual estableix clarament que tots els propietaris han de participar en les despeses quan l'obra es considera necessària per complir amb els criteris d'accessibilitat universal o seguretat que determina la normativa espanyola vigent aquest 2025.
L'article 10 de la Llei de Propietat Horitzontal estableix com a obligatòries totes aquelles obres destinades a garantir l'accessibilitat. Específicament assenyala que són inexcusables les actuacions necessàries per a l'accessibilitat universal, incloent-hi expressament els ascensors, sobretot si a l'edifici hi viuen, treballen o reben atenció persones amb discapacitat o majors de 70 anys. Aquesta normativa no contempla exempcions per als propietaris de plantes baixes o locals, ja que es considera que la mesura beneficia el conjunt de l'immoble.
Segons el Butlletí Oficial de l'Estat, aquestes intervencions estan vinculades a l'habitabilitat i conservació de l'edifici, motiu pel qual la junta de propietaris ha d'executar les obres sense necessitat d'un acord previ si es compleixen els requisits legals establerts a la normativa actual.
Limitació econòmica per a cada propietari
La llei també fixa un topall econòmic per a la despesa anual que es pot imputar a cada propietari. Un cop descomptades les subvencions i ajudes públiques, el cost no podrà superar les dotze mensualitats ordinàries de despeses comunes. Si l'execució de l'ascensor supera aquest límit, la diferència pot ser assumida únicament pel grup sol·licitant, però la comunitat segueix obligada a realitzar la instal·lació. En els casos on les ajudes públiques cobreixen almenys el 75% de l'import total, l'obligatorietat és absoluta i el cost restant s'ha de repartir igualment entre tots els veïns.
Conseqüències legals si un veí es nega a pagar
La normativa contempla sancions per a qui bloquegi o retardi injustificadament l'execució d'aquestes millores d'accessibilitat. Si un propietari es nega a contribuir econòmicament, pot ser sancionat per l'autoritat competent i el seu habitatge o local quedarà afecte al pagament, tal com succeeix amb altres derrames aprovades per la comunitat. No és possible negar-se al pagament llevat que l'actuació no tingui validesa legal o hi hagi defectes en l'aprovació mitjançant els procediments establerts.
Prioritat a l'accessibilitat i la convivència
Amb la interpretació actual de la Llei de Propietat Horitzontal i els criteris del BOE, s'han eliminat els dubtes sobre la responsabilitat de cada veí davant obres essencials per a l'accessibilitat. La normativa reforça el compromís col·lectiu en el manteniment i millora dels edificis, garantint que els drets de les persones amb mobilitat reduïda o edat avançada estiguin protegits i que la càrrega financera d'aquests treballs obligatoris sigui suportada equitativament per tots els propietaris, independentment de l'ús que facin de l'ascensor.