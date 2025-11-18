INFÀNCIA
Nens i joves debatran sobre civisme i convivència
El Plenari de la Infància i l’Adolescència de Lleida es va constituir ahir al Saló de Sessions de la Paeria en un acte presidit per l’acalde, Fèlix Larrosa, i el regidor de Participació i Drets Civils, Roberto Pino. Una gran part de les propostes que aquest any es volen treballar en el Consell de la Infància i en el Consell de Joves estan relacionades amb el civisme i la convivència.
D’aquesta manera, en aquest curs escolar participen en el Plenari 29 nens i 48 joves procedents de nou escoles i 12 instituts de la ciutat.
A més, el Consell de la Infància tindrà un espai de lleure educatiu i participació a la Ludoteca del Parc de Gardeny mentre que els joves es reuniran a partir d’ara a la seu de Lleida Jove.