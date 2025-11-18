Rosalía amb una garrafa d’oli a les Garrigues i les conseqüències legals sobre l'ús fraudulent d'imatges amb IA
L'apropiació de la imatge de personatges famosos sense consentiment per promocionar productes pot comportar conseqüències legals greus
La imatge de la cantant Rosalía amb una garrafa d’oli d'una cooperativa de les Garrigues difosa a xarxes. El mateix missatge ja adverteix que la imatge no és veritat i que està creada amb IA “amb tota l’estima i respecte del món”. Però tenen la mateixa estima i respecte les possibles implicacions legals?
En un context on l'ús indegut d'imatges mitjançant intel·ligència artificial està en augment, experts en dret de la imatge alerten sobre les possibles conseqüències legals d'aquestes pràctiques. El 2025 ha registrat ja nombrosos casos on empreses i particulars han hagut d'afrontar demandes per utilitzar sense permís la imatge de persones conegudes per promocionar productes, especialment quan aquestes manipulacions es difonen a través de xarxes socials.
Segons l’especialista Ramon Arnó, la circulació de fotomuntatges per WhatsApp o correus interns pot no representar un problema legal immediat, però quan aquestes imatges apareixen en plataformes públiques com Instagram, Facebook o Twitter (ara X), els afectats poden iniciar accions legals. "Si es veu en xarxes, segur que els advocats ja ho estan analitzant i poden iniciar la via legal. Jo recomanaria al creador és que ho esborri immediatament", assenyala Arnó, qui afegeix que l'apropiació de la imatge d'una persona famosa per vincular-la a un producte sense col·laboració oficial pot derivar en requeriments judicials.
Les conseqüències de no respectar els drets d'imatge
Segon Arnó, aquestes pràctiques, lluny de ser inofensives, poden tenir repercussions significatives. "Si des del primer dia no ho atures, et pots trobar amb problemes greus", afirma. “Aquestes grans estrelles solen tenir contractats equips que revisen constantment tot allò que es diu d’elles a les xarxes”.
Alternatives legals per a les empreses
Les empreses que desitgen associar la seva marca amb personatges públics disposen de vies legals per fer-ho. Els especialistes recomanen establir acords formals que incloguin compensacions econòmiques i garanteixin l'exclusivitat. "Si el dia de demà aquesta cooperativa o una altra li vol fer una proposta econòmica, passarà per caixa i demanarà exclusivitat a tothom", expliquen. Alternatives legítimes inclouen l'enviament de productes als famosos perquè, si ho desitgen, els promocionin voluntàriament a les seves xarxes socials.