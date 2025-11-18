JUSTÍCIA
Sánchez porta Ayuso als tribunals per l’avortament
Al negar-se a crear un registre d’objectors, com marca la llei. Demanarà a l’Advocacia de l’Estat que presenti un contenciós
El president del Govern central, Pedro Sánchez, va anunciar ahir que l’Executiu ha iniciat els tràmits per portar la Comunitat de Madrid, liderada per Isabel Díaz Ayuso, davant dels tribunals al negar-se a elaborar el registre d’objectors de consciència davant l’avortament. Sánchez va indicar que sol·licitarà a l’Advocacia de l’Estat que presenti un recurs contenciós administratiu davant del Tribunal Superior de Justícia de Madrid. “Defensarem els drets de les madrilenyes als tribunals”, va escriure a X.
El president va denunciar que la Comunitat de Madrid deriva més del 99% de les interrupcions voluntàries de l’embaràs a clíniques privades, la qual cosa considera “un dret essencial convertit en negoci”. “No ho permetrem”, va remarcar. L’Executiu central va explicar que inicia accions legals perquè la regió presidida per Ayuso es nega a complir la llei de salut sexual i reproductiva i d’interrupció voluntària de l’embaràs, que obliga les comunitats autònomes a crear un registre confidencial d’objectors de consciència amb la finalitat d’organitzar els serveis mèdics per garantir el dret a l’avortament.
Fa unes setmanes, el ministeri de Sanitat va enviar un requeriment a Aragó, les Balears i Madrid en el qual es recordava l’exigència de complir la llei amb la creació de registres autonòmics d’objectors de consciència davant l’avortament. Les dos primeres regions van posar en marxa els registres, no així Madrid.
Per la seua part, Ayuso va considerar que la llei de salut sexual i reproductiva és una norma redactada de “manera sectària” per un govern “furibund” i va afegir que “prefereixo encomanar-me a les decisions de la justícia”. Abans, havia publicat a X que “només un dictador” pot obligar els metges “a fer el que no volen fer”. “De lleis sectàries només podem trobar respostes sectàries com la seua, a mode de dictadors que no respecten i vulneren drets bàsics, com és el de consciència. I l’objecció de consciència és el que defensem”, va indicar.