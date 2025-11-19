Dos cellers catalans, entre els 25 millors de tot el món
Segons el prestigiós rànquing 'The World's 50 Best Vineyards 2025, publicat aquest dimecres
Els cellers catalans consoliden la seva presència internacional amb un notable reconeixement en l'escena vitivinícola global. Les bodegues Perelada, situada a l'Alt Empordà, i Gramona, a l'Alt Penedès, s'han posicionat entre les 50 millors del món segons el prestigiós rànquing 'The World's 50 Best Vineyards 2025', publicat aquest dimecres. Ambdues vinyes han aconseguit situar-se entre els 25 primers llocs de la llista, amb Perelada ocupant la posició 22 com a nova incorporació, mentre que Gramona se situa al número 25.
El celler xilè Vik ha estat coronat com el millor del món en aquesta edició, destacant per la seva arquitectura futurista i vins pioners, amb unes instal·lacions que s'estenen al llarg de més de 4.400 hectàrees a la vall de Millahue. Aquest reconeixement posa de manifest l'excel·lència enològica internacional, on els cellers catalans han aconseguit guanyar-se un lloc destacat entre l'elit mundial, demostrant la qualitat i singularitat dels vins catalans.
Vuit bodegues del conjunt de l'Estat espanyol entre les millors del món
En el conjunt de l'Estat espanyol, un total de vuit cellers han aconseguit posicionar-se entre els 50 millors del món. La bodega Ysios, situada a Laguardia (Rioja Alavesa), ha obtingut la millor posició espanyola, ocupant el tercer lloc del rànquing. Destaca pel seu impressionant edifici dissenyat per l'arquitecte Santiago Calatrava, que actualment és propietat d'un consorci d'inversors australians després de passar per les mans del grup Bodegas Domecq i Pernod Ricard.
La llista completa de bodegues espanyoles reconegudes en aquest prestigiós rànquing inclou: Bodegas Ysios (3), Pago de Carraovejas (18), Bodegas Tío Pepe (21), Perelada (22), Vivanco (24), Gramona (25), Abadía Retuerta (38) i Marqués de Murrieta (48). A més, tres bodegues addicionals s'han classificat entre les posicions 51 i 100: Bodegas Muga (53), Bodegas Arzuaga (64) i Bodega Granbazán (86).
Aquest reconeixement internacional reafirma la qualitat i prestigi del sector vitivinícola català i espanyol, i suposa un important impuls per al turisme enològic, ja que aquests premis estan especialment enfocats a valorar les millors experiències enoturístiques del món.