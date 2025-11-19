CICLE
L’eficàcia de la medicina natural, encara sense evidència científica
‘Diàlegs’ amb el farmacòleg Joan-Ramon Laporte i el metge Joan Viñas
L’eficàcia de les medicines naturals i el seu mercat va centrar ahir la tercera edició del cicle Diàlegs, que organitza el grup SEGRE, la Fundació Orfeó Lleidatà, l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) i la UdL. El col·loqui, moderat per la subdirectora de SEGRE Glòria Farré, va comptar amb les aportacions del farmacòleg Joan-Ramon Laporte i el metge Joan Viñas, amb un públic que va omplir la sala. Ambdós experts van coincidir a assenyalar que no se n’ha demostrat clínicament l’eficàcia i també van alertar dels efectes que poden tenir, encara que van defensar l’“efecte placebo”. Per a Laporte, “el que no és eficaç, no es pot finançar públicament”, malgrat que va admetre que “això no vol dir que hi hagi gent a qui li vagi bé i el metge ha de respectar-ho”. També va apuntar que aquest tipus de medicaments passen menys controls encara que va alertar igualment contra el mal ús de la medicina convencional. Va coincidir amb Viñas que “la dosi és tan important com el medicament” i que la medicina natural és un “complement”. Quant a la definició, Laporte va voler deixar clar que “natural no significa que sigui menys perillós o més saludable” i que “la medicina és un món d’incertesa que s’ha d’acceptar”. Un altre aspecte en què van coincidir va ser assenyalar que aquest tipus de medicaments o suplements “no tenen un prospecte en el qual alerten de possibles efectes secundaris o quina dosi s’ha de prendre i per a quina malaltia específica”.
Sobre quins productes naturals no recomanarien, Laporte va aconsellar evitar les herbes d’origen asiàtic mentre que Viñas es va limitar a dir que “tot el que no hagi estat prescrit per un metge”. En canvi, sobre el que sí que recomanarien, Laporte va generar debat entre el públic a l’afirmar que “només s’ha d’anar al metge si ens trobem malament” i va aconsellar “no prendre coses que no són necessàries”. Per la seua part, Viñas va opinar que recórrer a unes vitamines “no té per què ser dolent”. A preguntes del públic, el farmacòleg va assegurar que múltiples estudis han demostrat que el consum moderat de cafè és saludable, així com el xocolate negre, i van afirmar que el magnesi “s’ha posat de moda”, comentant divertits que fins i tot s’assegura que “va bé per als peus plans”. En aquest aspecte, Laporte va puntualitzar que, segons la seua opinió, “si diuen que alguna cosa va bé per a tot, no va bé per a res”. Així mateix, el torn de preguntes va servir perquè algun assistent preguntés als experts sobre la seua malaltia i els medicaments que prenen. “La pressió arterial cal mirar-la de tant en tant a certa edat, però no corrin!”, va concloure entre rialles Laporte.