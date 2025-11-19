L’Església catòlica s’obre a modificar la data de Pasqua
El bisbe auxiliar de Sevilla, Ramón Darío Valdivia, afirma que la institució estaria disposada a acceptar la proposta dels ortodoxos per unificar la celebració
L’Església catòlica està oberta a canviar la data de celebració de la Pasqua i acceptar la que proposin els ortodoxos, segons ha confirmat aquest dimecres el bisbe auxiliar de Sevilla i president de la Subcomissió per a les Relacions Interconfessionals i el Diàleg Interreligiós de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Ramón Darío Valdivia, durant una trobada amb periodistes.
La trobada s’ha celebrat per presentar la celebració ecumènica pel 1.700 aniversari del Concili de Nicea, que tindrà lloc aquest dijous a les 20:00 hores a la Catedral de l’Almudena de Madrid. Aquest acte religiós ha estat preparat conjuntament per les diferents confessions cristianes com a mostra d’unitat.
"Un altre dels elements que fa Nicea és intentar posar una data per celebrar la Pasqua, nosaltres continuem mantenint d’alguna manera les diferències però no són tant teològiques com qüestionis de calendari. Mentre que l’ortodoxa està celebrant amb un calendari julià, dels emperadors, la catòlica continua amb el calendari gregorià, de manera que hi ha aquestes diferències", ha explicat Valdivia.
El bisbe ha assegurat que existeix un diàleg continu sobre aquesta qüestió calendàrica i que "l’Església Catòlica no tindria cap problema en poder acceptar" la data que es proposi. "Plantejaria qüestions difícils però no hi ha un sentit d’hostilitat envers aquest punt ni moltíssim menys", ha matisat.
Actualment, la Pasqua se celebra el primer diumenge després de la primera lluna plena de primavera. Tanmateix, en seguir diferents calendaris, catòlics i ortodoxos no coincideixen en la data. "Oberts estem que ens donin una data", ha confirmat el director del Secretariat, Rafael Vázquez, qui ha puntualitzat que prefereixen mantenir una data variable cada any perquè consideren que "una data fixa restaria importància a l’aspecte nou de la Resurrecció".
Una celebració històrica a l’Almudena
La celebració ecumènica d'aquest dijous a la Catedral de l’Almudena representa "un signe d’esperança", segons han destacat els responsables eclesiàstics. Durant l’acte, les diferents esglésies (catòlica, ortodoxes, anglicanes i evangèliques) llegiran una declaració conjunta expressant el seu compromís de treballar cap a la unitat, deixant de ser "un plural" per convertir-se en "una única Església".
Vázquez ha assenyalat que les Esglésies cristianes comparteixen la missió d’"anunciar Crist en un món secularitzat" i ha afegit que la divisió actual és "una situació anòmala que resta credibilitat al missatge". "Al mig d’una societat polaritzada, podem unir-nos i donar aquest signe d’esperança, que estem compromesos a treballar junts", ha subratllat.
Desafiaments per a la unitat cristiana
Entre els obstacles per assolir la unificació de totes les Esglésies cristianes, el director del Secretariat ha reconegut que l’ordenació de dones a l’Església anglicana suposa una dificultat important. "Aquestes qüestions compliquen la unitat", ha apuntat Vázquez.
A més, ha assenyalat que el recent nomenament de la bisbessa Sarah Mullally com a arquebisbessa de Canterbury ha generat divisions dins de la pròpia comunitat anglicana, especialment a l’Àfrica. "Són qüestions que podrien cridar a la prudència en aquest tipus de decisions, perquè si provoquen desunió, almenys hauríem de qüestionar-lo", ha conclòs.