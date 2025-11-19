L’esperança de vida a Espanya assoleix una xifra rècord
L’Institut Nacional d’Estadística revela un increment de 0,24 anys respecte el 2023, amb les dones superant els 86,5 anys i els homes assolint els 81,38
L’esperança de vida al naixement a Espanya ha establert un nou rècord històric en situar-se en 84,01 anys durant el 2024, segons confirma l’últim estudi de l’Institut Nacional d’Estadística (INE) publicat aquest dimecres. Aquest indicador demogràfic va experimentar un increment de 0,24 anys respecte a l’exercici anterior, assolint una xifra mai abans registrada al país.
Per sexes, l’informe reflecteix que els homes van veure augmentada la seua esperança de vida en 0,27 anys fins els 81,38, mentre que en el cas de les dones l’increment va ser de 0,19 anys, situant-se en 86,53. La bretxa de gènere es manté per sobre dels cinc anys, confirmant la tendència històrica favorable a la població femenina en termes de longevitat.
A més, l’estudi destaca que, segons les condicions de mortalitat actuals, una persona que va complir 65 anys el 2024 podria esperar viure, de mitjana, gairebé 20 anys addicionals (19,87) en el cas dels homes i més de 23 anys (23,64) en el de les dones.
Descens de la mortalitat en majors
El document de l’INE sobre el moviment natural de la població revela que durant el 2024 van morir a Espanya 436.118 persones, pràcticament la mateixa xifra que el 2023, amb tot just sis defuncions menys registrades.
Una dada significativa s’observa en la caiguda de morts entre persones de 85 a 89 anys, amb un descens del 6,0% respecte a l’any anterior. Aquesta reducció va ser lleugerament més pronunciada entre les dones (6,7%) que entre els homes (5,3%), la qual cosa contribueix a explicar l’evolució positiva de l’esperança de vida general.
Mortalitat infantil i saldo vegetatiu
Com a contrapunt a aquestes dades positives, la taxa de mortalitat infantil va registrar un lleu augment de quatre dècimes el 2024, situant-se en 3,04 morts per cada 1.000 nascuts vius.
L’informe també confirma que el saldo vegetatiu de la població espanyola (diferència entre naixements i defuncions) va ser negatiu per vuitè any consecutiu, amb una pèrdua de 116.056 persones durant 2024. Aquesta dada subratlla el repte demogràfic a què s’enfronta Espanya, on les defuncions superen consistentment als naixements des del 2017.
Per elaborar aquest estudi, l’INE ha utilitzat dades procedents de diverses fonts oficials, incloent el Butlletí estadístic de part, el Certificat mèdic de defunció, el Butlletí Estadístic de Matrimoni, així com informació proporcionada pels Instituts de Medicina Legal i Ciències Forenses i els registres del Ministeri de Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts.