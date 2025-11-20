Campanya del Govern central per “adoctrinar en democràcia”
El ministre Torres replica així a Díaz Ayuso
El ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres, va presentar ahir una campanya publicitària del Govern central coincidint amb la mort del dictador Francisco Franco amb l’objectiu d’“adoctrinar en democràcia”. “Volem amb aquesta campanya, i responc a una presidenta autonòmica, adoctrinar en democràcia, en els valors de la democràcia. El perillós és que s’adoctrini en valors contraris a la democràcia. El perillós és adoctrinar en els centres (educatius) amb els valors del totalitarisme”, va dir en la presentació d’aquesta campanya davant dels mitjans. Es va referir així de forma implícita a la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, que va rebutjar la participació de la Comunitat de Madrid en els actes previstos aquest any pel Govern central amb la iniciativa Espanya en llibertat, que commemora l’inici de la Transició al complir-se mig segle de la mort de Franco.
La campanya publicitària, titulada La democràcia és el teu poder i emmarcada dins de la d’Espanya en llibertat, consta d’un vídeo que es difondrà en televisions i xarxes socials, i en la instal·lació de lones amb missatges en castellà i la resta de llengües cooficials de l’Estat espanyol.
“Volem generar un espai de reflexió sobre la importància de defensar la democràcia des de tots els àmbits, defensant la pluralitat que comporta en si mateixa la democràcia. Pots ser de dretes, d’esquerres, de centre o de res”, va assenyalar el ministre.
La historiadora Carmina Gustrán, comissionada del Govern per a la iniciativa d’Espanya en llibertat, va assenyalar que finalment han optat per celebrar “centenars d’activitats per tot el territori” en lloc d’“un gran acte” perquè, segons va subratllar, el Govern no està “commemorant la mort de ningú”, sinó l’inici de la Transició. La programació completa pot consultar-se al web espanaenlibertad.gob.es.