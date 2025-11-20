ENTITATS
Campanya per reformar pisos d’Arrels Sant Ignasi
L’entitat busca recaptar 12.000 euros. Actualment disposa de nou habitatges de suport que ofereixen un total de 22 places
Arrels Sant Ignasi presenta la campanya Fes d’aquest pis una llar, una iniciativa per recaptar fons destinada a renovar i millorar alguns dels nou pisos de suport de l’entitat, que actualment ofereixen 22 places per a persones en situació d’exclusió social. L’objectiu és garantir que aquests habitatges siguin més que un lloc on dormir i on les persones puguin iniciar un procés de recuperació integral.
La fundació indica que “amb els anys, després d’acollir moltes històries i processos personals, alguns pisos s’han deteriorat i necessiten una millora per continuar oferint un entorn adequat”.
La campanya busca recaptar 12.000 euros per fer totes les reformes pendents. La iniciativa dona continuïtat a la de Moblem una llar, moblem una vida, que es va impulsar el 2022 i que va permetre recaptar més de 7.000 euros.
Gràcies a la mobilització ciutadana, es van poder renovar la cuina del pis de la comunitat terapèutica a més de pintar i moblar dos pisos. Les persones interessades a col·laborar-hi poden fer les seues aportacions a través del web www.arrelssantignasi.cat, amb una transferència bancària o Bizum al 33638.
Així mateix, els presents van llegir els noms de totes les persones difuntes compartint-hi, a més, records de moments significatius compartits.
Per acabar, es va fer la lectura d’un text que va reflexionar sobre la mort d’aquelles persones que es troben dormint al carrer. L’homenatge va continuar amb una missa a la parròquia Sant Ignasi.
Homenatge als difunts de l’entitat i al ‘pare’ Joan Suñol
� Més de vuitanta persones van participar dimarts a la nit en un acte de memòria dels usuaris morts d’Arrels Sant Ignasi i commemorar també el vuitè aniversari de la mort del pare Joan Suñol, fundador de l’entitat. L’acte es va iniciar a les 19.30 hores a l’avinguda Joana Raspall amb la lectura d’un poema de Miquel Martí i Pol i també hi va haver una actuació musical.