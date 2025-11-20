Catedràtica lleidatana a la Universitat de Salamanca
Esther Torrelles Torrea, natural de Vilanova de Segrià, pot presumir des de dilluns de ser la primera lleidatana que ha arribat a convertir-se en catedràtica de la Universitat de Salamanca (USAL), en concret de Dret Civil. Després de cursar els seus primers estudis a l’escola local de l’esmentat municipi del Segrià i a Lestonnac i Maristes, es va llicenciar en Dret a l’Estudi General de Lleida (llavors seu de la Universitat de Barcelona) i fa 22 anys que exerceix com a docent a la USAL. Del seu extens currículum es pot destacar que ha dirigit nombrosos programes de doctorat en diferents països, és professora col·laboradora de la UOC i ha publicat diverses monografies i estudis científics sobre Dret Civil. Així mateix és membre de l’Acadèmia de Ciències Morals, Polítiques i Jurídiques de Tucumán, Argentina.