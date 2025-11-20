PREPARACIÓ
D’Aigüestortes a l’Antàrtida
L’Exèrcit de Terra s’ha entrenat per a la 39a Campanya Antàrtica Espanyola en muntanyes i aigües del Pirineu. La UdL va acollir una ponència amb representants de l’equip expedicionari
Onze membres de l’Exèrcit de Terra es van entrenar al Pirineu de Lleida abans de viatjar en poques setmanes a l’Antàrtida per a la 39a Campanya Antàrtica Espanyola. La seua destinació serà la base espanyola Gabriel de Castella, a l’illa Decepció, on brindaran suport als equips científics que desenvolupen les seues investigacions. Els preparatius físics es van portar a terme en zones com Beret i Cavallers, dins del Parc Nacional d’Aigüestortes, escollides per les seues condicions extremes. La formació va incloure pràctiques de rescat davant d’hipotèrmia, orientació i maneig de material de supervivència en alta muntanya. La dotació d’aquest any està formada per 13 militars i 8 enginyers, que s’hauran d’enfrontar a temperatures mínimes i vents de fins a 70 km/h. El comandant Javier Abizanda serà aquest any el cap d’operacions del contingent antàrtic. La seua missió serà gestionar la base de l’illa Decepció, “una zona volcànica navegable i única per les seues condicions”, tal com va explicar ahir a la UdL en la presentació de la contribució de l’Exèrcit de Terra la nova Campanya Antàrtica. Abizanda, que va ser destinat a l’Acadèmia General Bàsica de Suboficials de Talarn (Pallars Jussà), va afirmar que “el personal seleccionat té la capacitació necessària en aquest àmbit”. La ponència, que va tenir lloc al campus de Cappont, va ser presidida pel rector de la UdL, Jaume Puy, que va destacar el paper de la universitat en la divulgació científica. També hi van participar el general de brigada Santiago Juan Fernández Ortiz-Repiso, l’investigador de la UdL Pablo Lodeiro i el cap de l’Agència Estatal d’Investigació, Fernando Bohoyo. Una vegada finalitzat l’acte, el sindicat de la CGT-UdL va denunciar en un comunicat la presència de militars al campus, exigint respectar la “desmilitarització dels espais educatius”.