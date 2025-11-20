Detenen el raper Morad a la Florida de l'Hospitalet per incomplir una ordre d'allunyament
La detenció es va fer dimecres a la nit per part de la Guàrdia Urbana
La Guàrdia Urbana de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) va detenir aquest dimecres a la nit el raper Morad per incomplir una ordre d'allunyament respecte d'una persona, segons ha avançat el digital 'El Caso' i confirma l'agència l'ACN.
La detenció es va produir cap a les 23.00 hores al barri de la Florida. La policia local va entregar l'arrestat als Mossos d'Esquadra.