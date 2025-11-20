ENTITATS
Ovelles Negres Solidàries compleix 50 dies en vaga
Denuncia la falta de resposta de la Paeria
L’entitat Ovelles Negres Solidàries compleix 50 dies en vaga al no veure complertes cap de les demandes que ha fet a la Paeria per poder continuar amb la seua activitat. Segons va explicar ahir la seua presidenta, Laura Perpiñà, no disposen encara d’aigua potable al local i preveuen que en pocs dies es tanquin les fonts públiques, per la qual cosa no podran iniciar la campanya nadalenca de joguets per a famílies vulnerables. “Hauríem de comprar aigua per poder netejar els joguets, ja hauríem d’haver començat i si no hi ha respostes per part de la Paeria, no la farem”, va assenyalar. Així mateix, va recordar que no atenen les derivacions dels serveis socials i que tenen constància que hi ha famílies que esperen mantes i calefactors. No descarten, fins i tot, anar-se’n a València, on sí que continuen enviant ajuda.
Des de la Paeria van assenyalar que s’està analitzant la possibilitat de tramitar una ajuda per restablir la instal·lació d’aigua al local de l’entitat, així com una manera de col·laborar per “cobrir el servei que presta” i vies de finançament “més adequades” en els pròxims pressupostos.