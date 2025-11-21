Les fires que qualsevol amant de l'oli no es pot perdre arriben aquest cap de setmana a Lleida
Els municipis d’Arbeca i Maials arranquen avui les seves respectives Fires de l’Oli, amb múltiples activitats relacionades amb l’or líquid durant tot el cap de setmana.
Fira de Santa Caterina (Arbeca)
A Arbeca, la 42a Fira de Santa Caterina s’inaugura aquesta tarda amb un berenar de pa amb oli i xocolate, seguit d’un espectacle de teatre a les 21.30 hores. Durant demà i diumenge, els visitants podran disfrutar de degustacions d’olis locals, cercavila, un vermut popular, partits de futbol i espectacles per a tots els públics. L’últim dia de fira, les danses tradicionals i un concurs de menjar olives clausuraran l’agenda del cap de setmana.
Fira de l’Oli Verd (Maials)
Per la seua part, la 28a Fira de l’Oli Verd també arranca avui a Maials amb la presentació del llibre Maials, ànima de pedra, de Xavier Aresté i Martí. El recinte firal, que no obrirà les portes fins demà a les 10.00, s’omplirà de tallers i activitats infantils. A la nit, acollirà un espectacle de Lo Pau de Ponts. Diumenge a les 11.30 està prevista una visita guiada a l’església del poble, i se celebrarà la investidura d’Antoni Gelonch com a Amic de l’Oli 2025, a les 13.00. El grup de vent fusta del Conservatori de Lleida tancarà la jornada amb un concert a les 18.00.