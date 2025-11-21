INFÀNCIA
Somnis i regals per Nadal: ‘L’Arbre dels Somnis’ de CaixaBank repartirà presents que han demanat a les seues cartes més de 260 nens i nenes de Lleida
Amb la col·laboració d’entitats, empreses, voluntaris i particulars
El programa L’Arbre dels Somnis de CaixaBank celebra la vuitena edició, que permetrà repartir regals entre un total de 263 nens i nenes en situació de vulnerabilitat de Lleida que ho han demanat a les seues cartes. La iniciativa compta amb la col·laboració de sis entitats lleidatanes així com amb el suport de dos empreses i particulars. “És una acció màgica”, remarca SEGRE Mireia Gorchs, responsable d’Acció Social en la direcció territorial de Catalunya de CaixaBank. Afegeix que és una iniciativa que aquest any suma més cartes i col·laboradors “per poder fer realitat els desitjos dels més petits”.
Per la seua part, Xesca Garcia, de l’entitat Prosec, destaca que aquest projecte “és una oportunitat per poder oferir a aquests nens un suport” i que també els ajuda a conèixer-los més i descobrir necessitats que potser no havien detectat. Segons Garcia, aquest any una de les menors que han participat va escriure una missiva en la qual mostrava els seus millors desitjos per als nens i nenes de Gaza. “Et posa la pell de gallina veure els més petits que tenen carències i són generosos pensant en un món millor”, assegura.
En la mateixa línia, Verónica Reñé, coordinadora del reforç escolar de la parròquia El Carme, explica que quan els petits reben els regals “és una festa, perquè molts no tindrien opció de tenir-ne sense la iniciativa”. També recorda una de les cartes que més els han impactat: la d’un nen que va demanar dos cotxes teledirigits. “Deia que des que el seu germà anava a l’institut, ja no jugava amb ell, per això en demanava dos”, conta.
El projecte tampoc no seria possible sense l’aportació dels clients de l’entitat. “Hi participem des del primer dia i tenim l’oportunitat de fer feliços nens amb necessitats”, asseguren dos particulars que s’impliquen a Lleida.
Els clients de l’entitat que vulguin participar en l’acció solidària hauran d’acudir a una de 71 les oficines a les comarques lleidatanes que se sumen al programa, on se’ls assignarà una de les cartes i tindran fins al proper 12 de desembre per portar el regal, que ha de tenir un import màxim de 50 euros.
A partir d’aquesta data, CaixaBank i les entitats socials organitzaran la recollida i repartiment dels presents.
La previsió és arribar a més de 34.000 menors a tot Espanya
El programa es canalitza a través de les oficines de CaixaBank, que disposen des de dimecres de cartes escrites per nens i nenes, de fins a 12 anys d’edat, que es troben en risc de pobresa alimentària o en una altra situació de vulnerabilitat.
Jocs de taula i llibres, entre les preferències de la canalla
Albert Molias i Teresa Márquez són dos voluntaris de CaixaBank Lleida que col·laboren amb les entitats i ajuden els nens a redactar les seues cartes. Asseguren que entre les seues preferències es troben els jocs de taula i també els llibres i que són molts els que demanen joguets per poder compartir amb els seus germans. “Els emociona i se senten com els altres nens”, remarquen. Una experiència que valoren molt positivament els menors que ja hi han participat. Segons expliquen, “vaig poder tenir un regal que potser els meus pares no haurien pogut donar-me” o “va ser un moment molt especial al disfrutar del joguet anhelat”.