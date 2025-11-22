INFÀNCIA
Mural dedicat a Dani Quintana i contra el bullying a Almacelles
L’artista Oriol Arumí ja ha iniciat el mural dedicat a Dani Quintana, l’adolescent de 15 anys que es va treure la vida el juliol passat, segons la família, víctima d’assetjament escolar. L’obra se situa al carrer Doctor Agustín d’Almacelles per “transformar el dolor en un missatge de conscienciació i prevenció”. Ha estat possible gràcies a particulars i al suport de la Diputació, amb la col·laboració d’ARCA i UCSA d’Almacelles.