TEMPORAL
Protecció Civil desactiva l'alerta per ventades
S'han registrat ràfegues de vent de més de 100 km/h al Pirineu
Protecció Civil ha desactivat l'alerta per ventades fortes sense incidències destacades. Les ratxes de vent han superat àmpliament els 100 km/h a les cotes altes del Pirineu (122,8 km/h a Boí) i al nord de l'Alt Empordà (143,6 km/h a Portbou-coll dels Belitres).
Els Bombers de la Generalitat han rebut uns 70 avisos pel vendaval, la majoria a la Regió d'Emergències de Girona (29), seguida de la Regió d'Emergències Metropolitana Nord (14). En paral·lel, el telèfon d'emergències 112 ha atès una vuitantena de trucades, principalment des d'Osona (11), Barcelonès (8), Alt Empordà (7), Selva (7) i Vallès Occidental (7).