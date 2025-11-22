POLÍTICA
Salvador Illa aposta per una Protecció Civil amb "múscul" i triplicarà els efectius
El Govern reconeix una seixantena de persones i associacions de voluntariat
Avui s'ha celebrat el Dia de Protecció Civil 2025, i el Govern ha distingit a una seixanta de persones, associacions de voluntariat i institucions. A l'acte, organitzat aquest dissabte a l'auditori de Sant Cugat del Vallès, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reafirmat el compromís del govern "amb els cossos i forces de seguretat".
A més a més, ha recordat que està previst que la Direcció General de Protecció Civil pràcticament tripliqui el nombre d'efectius a finals del 2027 (de 164 a 447 professionals). "Sou un exemple de servei, compromís i feina ben feta exercida amb humilitat, decisió i confiança", ha assenyalat el president de la Generalitat.
"Avui, sentir-se protegit és un dret bàsic que hem de garantir a tothom, visqui on visqui", ha subratllat Illa, que igualment ha volgut demanar als guardonats que no perdin mai de vista "l'esperit de col·laboració". "Especialment en els temps complexos que vivim, on les emergències seran més freqüents, intenses i inesperades", ha reflexionat en veu alta el president de la Generalitat. "Quan més coordinem, més protegim. No es tracta de discutir competències, sinó de sumar capacitats", ha reblat Illa.
Dels 65 reconeixements lliurats, 29 han estat mencions honorífiques i 11 medalles d'argent (Anna Peña, Ildefonso de Fuentes, Marta Pibernat, Joan Bardolet, Carmen Cabezas, Daniel Sempere-Torres, Albert Pujol, Josep Lluís Pouy, Josep Pujades, Xavier Rius i Antoni Royo). També s'han entregat felicitacions a les noves Associacions de Voluntariat de Protecció Civil (AVPC), així com a les que fan 10 i 20 anys al registre.
Per la seva banda, la consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, també ha remarcat el model de Protecció Civil. "És un model robust que posa en el centre la protecció a les persones, però encara pot ser millor i aquest és el compromís amb el qual estem entomant l'encàrrec que tenim des del Govern i també des del mandat del Parlament", ha posat sobre la taula Parlon. En aquest sentit, la titular d'Interior ha destacat la importància de la cultura de l'autoprotecció i ha recordat que aquesta setmana s'han presentat dues "eines que són clau en aquesta cultura com el Kit d'emergència i la guia de la protecció civil per a les escoles".
Finalment, Parlon ha tingut paraules de reconeixement a totes les persones que formen part de les associacions de Protecció Civil per la feina que vau fer en la darrera dana a les Terres de l'Ebre. "Seguim avançant de la mà i construint un millor model de Protecció Civil per a totes les persones que viuen als municipis del conjunt de Catalunya", ha conclòs la consellera d'Interior i Seguretat Pública.