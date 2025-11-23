METEOROLOGIA
Pugen les temperatures, però cauran dimarts
El fred àrtic dels últims dies es mitigarà avui amb un lleuger ascens de les temperatures, encara que també augmentarà la nuvolositat. Ahir a les 22.00 hores es van registrar mínimes de 5,6 graus sota zero a Raimat i de 6,1 a Alfarràs, segons el Servei Meterorològic de Catalunya, que preveu per avui núvols més abundants que els de dissabte, que deixaran algunes precipitacions al Pirineu en forma de neu per sobre dels 1.600-2.000 metres. Les temperatures màximes poden arribar als 17 graus al pla i entre 11 i 15 al Pirineu. Demà les temperatures continuaran pujant, però a partir de dimarts descendiran tant les mínimes com les màximes.