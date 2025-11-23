ENSENYAMENT
S'afegirà al currículum l'educació afectivosexual des de la bressol fins a ESO
La consellera d’Igualtat i Feminisme, Eva Menor, va afirmar ahir que s’està ultimant introduir en el currículum educatiu l’educació afectivosexual, adaptada a cada etapa obligatòria, des del 0-3 anys fins a la Secundària. Espera que s’apliqui a partir del curs vinent 2026-2027.
Va explicar que han obtingut unes dos-centes opinions de docents i famílies sobre aquesta qüestió, a partir de les quals la conselleria d’Igualtat elaborarà un informe i una proposta de currículum educatiu de formació afectivosexual.
A més, va remarcar que aquesta educació és important per a la lluita contra la violència masclista. “Nosaltres no volem adoctrinar, però nosaltres sí que volem donar eines als nens i nenes perquè puguin escollir en llibertat. I això és un dret, no és un caprici ni un privilegi”, va argumentar.