INNOVACIÓ
El Govern crea un registre públic amb els algoritmes de l’Administració
El Govern ha posat en marxa el nou Registre de Sistemes d’Intel·ligència Artificial i altres algoritmes, una eina pública i consultable en línia que busca reforçar la transparència i l’ús ètic de la tecnologia a l’Administració catalana.
El portal recull informació clau sobre els sistemes d’IA i algoritmes deterministes utilitzats per la Generalitat i el seu sector públic, prioritzant aquells amb més impacte en la ciutadania i en els seus drets fonamentals.
Cada sistema disposa d’una fitxa detallada en la qual s’expliquen la seua finalitat, l’àmbit d’aplicació, el tipus de dades que utilitza, el procés tècnic, els riscos potencials i les mesures previstes per mitigar-los, així com si està actiu, en proves o en desenvolupament.
El registre, que ja inclou 31 sistemes, incorpora des d’un anonimizador de documents i un xatbot del Consorci AOC fins a eines per predir el volum de trucades al 112 o monitorar cultius agrícoles.
La iniciativa està impulsada per la secretaria de Telecomunicacions i Transformació Digital.